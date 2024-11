Tennis : l'Italie de Jannik Sinner remporte la Coupe Davis contre les Pays-Bas

L'Italie a remporté ce dimanche la Coupe Davis, en battant en finale les Pays-Bas. Le n°1 mondial Jannik Sinner et Matteo Berrettini ont remporté les deux matches en simple.

L'Italie conserve son titre. L'équipe d'Italie a battu ce dimanche les Pays-Bas 2-0 en finale de la Coupe Davis à Malaga (Espagne), s'offrant un deuxième Saladier d'argent consécutif, quatre jours après la victoire de la sélection féminine en BJK Cup (ex-Fed Cup).

Emmenés par le n°1 mondial Jannik Sinner et Matteo Berrettini, 35e au classement, vainqueurs des deux simples de la finale, les désormais triples champions (1976, 2023, 2024) sont la première équipe à conserver le trophée deux années de suite depuis la République tchèque, lauréate en 2012 et 2013.

ITALY CONTINUE THEIR REIGN AS WORLD CHAMPIONS @janniksin takes down Griekspoor 7-6(2) 6-2 to retain the #DavisCup for @federtennis pic.twitter.com/Ah1tCx7oUN

— Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2024