Tennis : Rafael Nadal a eu pour ses adieux «la cérémonie qu'il voulait», assure le président de l'ITF

Après une ultime défaite contre les Pays-Bas en Coupe Davis dans la nuit de mardi à mercredi, les vingt-trois ans de carrière professionnelle de «Rafa» ont été célébrés pendant une trentaine de minutes.

La légende espagnole du tennis, Rafael Nadal, dont la cérémonie d'adieux a été critiquée, «a eu la cérémonie qu'il voulait», a jugé, ce dimanche, à Malaga, le président de la Fédération internationale de tennis (ITF) David Haggerty. «Nous avons estimé que c'était important d'écouter ce que Rafa souhaitait et la façon dont il voulait être fêté», a assuré le patron de l'ITF, organisatrice de la phase finale de la Coupe Davis qui s'achève dimanche dans la ville andalouse.

«Et c'est exactement ce que nous avons fait, nous nous sommes laissés guider» par Nadal, a fait valoir David Haggerty. Après une ultime défaite contre les Pays-Bas en Coupe Davis dans la nuit de mardi à mercredi, les vingt-trois ans de carrière professionnelle de «Rafa» ont été célébrés pendant une trentaine de minutes, avec un discours de remerciements du champion et une vidéo d'hommage dans laquelle de nombreuses stars (David Beckham, Serena Williams, Roger Federer, Novak Djokovic...) se sont exprimées.

peu de grands noms du tennis présents

Mais peu de grands noms du tennis ou du sport mondial étaient présents au Palais des Sports de Malaga pour assister aux adieux de Nadal, certes précipités par la victoire surprise des Pays-Bas contre l'Espagne. Un contraste saisissant avec les adieux de son grand rival Roger Federer en 2022 à Londres, où s'était pressé le gratin du circuit masculin.

«J'aurais préféré quelque chose de différent, plus en phase avec sa carrière incroyable», a critiqué sur la radio Cadena Ser Toni Nadal, l'oncle (et longtemps entraîneur) du vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, 2 médailles olympiques et 4 Coupes Davis. Sur la radio Onda Cero, Carlos Moyá a estimé que Nadal méritait «bien mieux que ça».

Pour David Haggerty, «les gens peuvent avoir l'opinion qu'ils veulent. À (s)on sens, le plus important est que Rafa (ait) eu la cérémonie qu'il voulait».

Pour le directeur du tournoi Feliciano Lopez, «on devrait se concentrer sur le fait que Rafa ait choisi la Coupe Davis pour faire ses adieux, plutôt que de continuer à débattre de cette cérémonie d'adieux. On a fait de notre mieux», s'est-il défendu ce dimanche.