Football : une ancienne star d’Arsenal échappe à une agression au couteau, un de ses amis blessé au visage

L’ancien attaquant danois Niklas Bendtner, passé par Arsenal, a échappé de peu à une agression au couteau, la semaine dernière, dans les rues de New York (États-Unis).

Il a évité le pire. Niklas Bendtner (36 ans) a été attaqué au couteau, en milieu de semaine dernière, dans les rues de New York (États-Unis) par un déséquilibré, a rapporté SVT Sport qui a diffusé une vidéo de l'agression. Par chance, l’ancien attaquant danois, qui a passé une partie de sa carrière à Arsenal, n’a pas été blessé. Au contraire d'une des personnes qui l’accompagnait, dont l’identité n’a pas été révélée. Touché au visage, elle a été transportée à l’hôpital.

Nicklas Bendtner i knivdrama i New Yorkhttps://t.co/mJtiwfIHen — SVT Sport (@SVTSport) November 25, 2024

Alors que Niklas Bendtner et un groupe d’amis marchaient à hauteur de Columbus Avenue, un homme, arrivé au volant de son véhicule, a soudainement surgi et s’est jeté sur eux avec un couteau avant de prendre la fuite. Grâce aux images des caméras de surveillance de la ville, l’agresseur a pu être identifié et arrêté par les forces de l’ordre.

Âgé de 25 ans et habitant à proximité du lieu de l’agression, l’homme, connu défavorablement de la police, a été inculpé de tentative de meurtre et d’agression. Le motif de l’attaque reste encore à déterminer.

Interrogé par la presse danoise, Niklas Bendtner, qui a mis un terme à sa carrière professionnel fin 2019, a confirmé avoir été agressé. «Je peux confirmer que c'est moi dans la vidéo. Il est difficile de le nier», a-t-il confié au média BT. Mais il a refusé de faire davantage de commentaires.