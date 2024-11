Ligue des champions : les trois buts du FC Barcelone contre Brest, dont le doublé de Robert Lewandowski (vidéo)

Auteur d'un doublé, Robert Lewandowski a permis au FC Barcelone de battre Brest, ce mardi, en Ligue des champions (3-0), inscrivant au passage ses 100e et 101e but en Ligue des champions.

Deux buts pour l’histoire. Auteur d'un doublé, Robert Lewandowski (36 ans) a été l'un des principaux artisans de la victoire du FC Barcelone, ce mardi, contre Brest en Ligue des champions (3-0). L’attaquant polonais a ouvert le score sur un pénalty, qu’il avait lui-même obtenu, en prenant facilement Marco Bizot à contre-pied (10e).

Il a ensuite scellé le succès des Catalans dans les arrêts de jeu en seconde période (90e+2). Et avec ces deux réalisations, le buteur du Barça, déjà auteur de 21 buts en 18 matchs depuis le début de la saison, a inscrit son 100e et son 101e but dans la compétition. Il est seulement le 3e joueur à franchir cette barre symbolique après Cristiano Ronaldo (140 buts) et Lionel Messi (129 buts).

Entre-temps, Dani Olmo avait doublé la mise pour le club catalan (66e), qui s'est provisoirement emparé de la 2e place du classement derrière l'Inter Milan. De son côté, malgré cette défaite, Brest pointe au 9e rang et reste en bonne position pour espérer finir au moins parmi les 24 premiers.