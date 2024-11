Ligue des champions : la statistique humiliante du gardien de but du Bayern Munich qui a réussi plus de dribbles que les attaquants du PSG

Manuel Neuer a réussi plus de dribbles que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, mardi soir, lors de la victoire du Bayern Munich contre le PSG en Ligue des champions (1-0).

Cette statistique en dit long sur la performance du PSG. Surtout de ses attaquants. Gardien de but du Bayer Munich, Manuel Neuer a réussi plus de dribbles que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, mardi soir, lors de la victoire de son équipe en Ligue des champions (1-0). En même temps, ce n’était pas difficile car les deux attaquants parisiens n’ont pas réussi le moindre dribble au cours de la rencontre. Tout comme Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz.

Lors de Bayern / PSG, Manuel Neuer a réussi plus de dribbles (1) qu'Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Fabian Ruiz (0) #BAYPSG | #UCL pic.twitter.com/Nv1TgT2Tfs — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2024

De son côté, le portier allemand a effacé… Ousmane Dembélé avec une feinte de dégagement, quelques minutes avant que l’international français ne soit expulsé (56e). Bradley Barcola est lui resté un peu plus longtemps sur le terrain sans toutefois parvenir à éliminer un adversaire. Il a finalement été remplacé à vingt minutes de la fin par Gonçalo Ramos.

Nuno Mendes a quelque peu sauvé l’honneur du club de la capitale. Le latéral gauche portugais a été le meilleur dribbleur de la partie avec cinq dribbles. Mais pas suffisant pour éviter au PSG de subir une nouvelle déconvenue avec une 3e défaite dans la compétition cette saison en cinq matchs.

Seulement 26e classement et virtuellement éliminé, le champion de France va devoir montrer un visage plus séduisant et conquérant lors des trois derniers matchs contre le RB Salzbourg, Manchester City et Stuttgart pour ne pas connaître une désillusion monumentale.