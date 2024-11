Ligue des champions : pourquoi Pep Guardiola avait-il d’impressionnantes griffures sur le visage et le nez en sang après le match nul de Manchester City ?

L’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola est apparu, mardi soir, avec d’impressionnantes griffures sur le visage et le nez en sang après le match nul contre Feyenoord en Ligue des champions (3-3).

Manchester City n’y arrive plus. Le club anglais a enchaîné, ce mardi, un 6e match sans la moindre victoire (5 défaites, 1 nul) après le match nul concédé contre Feyenoord en Ligue des champions au terme d’un scénario incroyable (3-3). Alors que les Citizens menaient tranquillement 3-0 sur leur pelouse à un quart d’heure de la fin, grâce notamment à un doublé d’Erling Haaland, ils ont encaissé trois buts en moins de quinze minutes.

Ce résultat a profondément marqué Pep Guardiola. Au sens propre comme au figuré. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur des Skyblues, qui vient tout juste de prolonger son contrat jusqu’en 2027, est apparu avec d’impressionnantes griffures sur le visage et le nez en sang. Des blessures que le coach espagnol s’est lui-même infligées. «Je me suis fait ça avec mon doigt et mon ongle. Je voulais me faire du mal», a-t-il expliqué.

Après les cinq premières journées dans les plus prestigieuses des Coupes d’Europe, Manchester City, vainqueur de la compétition en 2023, occupe seulement la 15e place du classement avant ses trois derniers matchs contre la Juventus Turin, le PSG et Bruges. Et le club du nord de l’Angleterre tentera de renouer avec la victoire, ce dimanche, sur le terrain de Liverpool. Loin d’être une mince affaire pour Pep Guardiola et ses hommes.