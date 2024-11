Running : on a participé à la plus grande course à pied gratuite au monde

La Dubaï Run, qui s’est déroulée dimanche 24 novembre, a enregistré 280.000 participants, de quoi en faire le plus grand événement communautaire gratuit au monde. Et on a pu y participer.

Le sport réuni et rapproche. Et cela s’est une nouvelle fois démontré le dimanche 24 novembre lors de la nouvelle édition de la Dubaï Run. Cette course, qui conclut le Dubaï Fitness Challenge, une initiative lancée en 2017 par le Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum visant à encourager les habitants de l'émirat à adopter un mode de vie plus actif, offre deux itinéraires de 5 et 10km gratuits pour tous. Et cette année, 278.000 personnes y ont participé. Un record.

Des milliers de coureurs ont ainsi envahi la célèbre Sheikh Zayed Road - une impressionnante 2x4 voies , transformée pour l’occasion en une immense piste de course, offrant des parcours de 5km et de 10km. Ces itinéraires traversaient certains des sites les plus célèbres de la ville, notamment le Burj Khalifa, Dubai Opera, et le Musée du Futur. L’événement a permis aux participants de profiter de vues à couper le souffle tout en célébrant la santé et le bien-être.

Pour les amateurs et les plus assidus

Dès 4h du matin, les aguerris et les novices se sont retrouvé au point de départ, à côté du Musée du Futur, prenant ainsi la place des miliers de voitures qui traversent cette route habituellement. «C’est ma deuxième fois. L’an dernier, je l’avais fait seul, cette année, j’ai amené ma femme et mon fils, confie Rashad, un ingénieur qui habite Dubaï depuis quatre ans. J’ai couru le 10km et eux sont partis sur le 5km qui est beaucoup plus cool et familial. C’est un événement unique au monde et qui donne envie de faire du sport».

Et les deux parcours sont pour le moins agréables. Si certains peuvent craindre la chaleur, le fait que le départ soit donné à 7 h du matin permet de ne pas avoir chaud (environ 22 degrés au départ, des conditions idéales). Ainsi, la course passe devant certains des monuments : le Dubai Mall, l'Opéra de Dubaï et Burj Khalifa. Ca c’est pour la version 5 km. Si vous êtes un coureur chevronné, et que vous choisissez le 10km, vous passerez par le canal de Dubaï, en faisant une boucle vers le Trade Centre et en terminant au DIFC, le quartier financier.

Lors de la course, les participants sont généralement tous avec leur téléphone pour garder des souvenirs inoubliables. C’était le cas de Christelle, une française expatriée dans l’Emirat qui dispute elle sa troisième Dubai Run. «Je suis venu avec trois collègues, explique-t-elle. Le but, c’est de se faire du bien et de profiter de la ville aussi. Pas de voiture et une lumière sublime pour prendre en photos les monuments. Je cours, je m’arrête de temps en temps pour sortir mon téléphone. C’est très bon enfant».

Si les «runners» déclenchent leur montre connectée pour enregistrer leur temps, l'objectif reste tout de même de permettre au plus grand nombre de faire du sport. C'est ce qui a donc été le cas avec donc 278.000 coureurs, une augmentation de 23 % par rapport à l'édition de l'année dernière. Un véritable succès pour une ville comme Dubaï, qui n'est pas forcément connue - à tort - comme une ville sportive.

Le Dubai Fitness Challenge est l’occasion de se remettre en forme pendant un mois entier. Tous les amateurs sont invités à réaliser 30 minutes d'exercice chaque jour pendant 30 jours grâce à un calendrier complet d'évènements. Courses, padel, hikking, marche, boxe, yoga… Toutes les disciplines sportives sont permises. Pour les femmes, les hommes de tout âge. Le travail, c’est la santé comme le dit la célèbre chanson d’Henri Salvador mais le sport encore plus.