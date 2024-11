Biathlon : la France termine deuxième au relais mixte simple et au relais mixte en ouverture de la Coupe du monde

Le tandem français composé de Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet a terminé deuxième du relais mixte simple de la Coupe du monde de biathlon à Kontiolahti, tout comme le relais mixte, ce samedi 30 novembre.

Une victoire finale qui s’est jouée sur des détails en ce début de saison. Emmené par les Français Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet, le relais français mixte simple a terminé à la deuxième place de l’épreuve d’ouverture de la Coupe du monde de biathlon, ce samedi 30 novembre (Finlande).

Au coude-à-coude avec la Suède avant le dernier passage sur le tir debout, Quentin Fillon-Maillet a craqué avec trois pioches pour blanchir les cinq cibles contre un sans-faute pour le concurrent suédois Sebastian Samuelsson, qui a offert la victoire à son pays.

Avec ces erreurs, Quentin Fillon-Maillet s'est retrouvé dans la dernière boucle de 1,5 km à batailler avec l'Allemand Justus Strelow, lui aussi auteur d'un sans-faute sur le dernier tir debout. Finalement, le Français a pris le meilleur au sprint et à la photo-finish afin d’offrir la deuxième place au clan tricolore, et classant l’Allemagne sur la dernière marche du podium.

De son côté, le relais mixte avec Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet, Eric Perrot et Emilien Jacquelin a également terminé à la deuxième position. Bien qu'en avance sur ses poursuivants, Emilien Jacquelin a craqué dans les derniers instants face au retour du Norvégien Vebjoern Soerum.

Et un deuxième podium pour nos tricolores en biathlon! Sur le relais mixte de Kontiolahti, on ne les arrête plus



e place pour @Lou_Jml , Justine Braisaz-Bouchet, Eric Perrot et @EmilienJck





Nordic Focus

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) November 30, 2024