Oleksandr Usyk-Tyson Fury 2 : l’incroyable trailer de la revanche du combat de boxe (vidéo)

Oleksandr Usyk et Tyson Fury se retrouveront le 21 décembre prochain pour une revanche de leur combat de boxe. Ce dimanche, un trailer totalement fou a été dévoilé.

Digne d’un trailer de cinéma. Ce dimanche 1er décembre, à 20 jours de la revanche entre les deux boxeurs Oleksandr Usyk et Tyson Fury, un trailer a été dévoilé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que s’il y avait encore des indécis pour le regarder, il devrait donner envie d’être devant sa télévision le jour J.

The fight never ended; it just took over their minds #Usyk2Fury Reignited will settle the obsession once and for all





December 21



Kingdom Arena





Buy your ticket now https://t.co/2vj6OWlbHb#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/U3dtD73Pj9

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 1, 2024