«Il peut aller se faire voir» : Max Verstappen s’en prend violemment à un autre pilote

Max Verstappen a eu des mots très durs à l’encontre de George Russel, à l’origine de sa pénalité à l’issue des qualifications du Grand Prix du Qatar.

Ils ne partiront pas en vacances ensemble. Malgré sa victoire, dimanche, au Grand Prix du Qatar, Max Verstappen était particulièrement remonté, affichant une certaine rancœur envers George Russell. Le quadruple champion du monde n’a pas du tout apprécié le comportement du pilote Mercedes, à l’origine de sa pénalité à l’issue des qualifications.

