«Je n’ai pas pris ça au sérieux» : un ancien joueur du PSG et de l’OM a joué plusieurs matchs avec un cancer

Ancien joueur notamment du PSG et de l’OM, Pascal Nouma a joué une dizaine de matchs sous le maillot marseillais avec un cancer au début des années 2000, vient-il de révéler.

C’est presque un rescapé. Pascal Nouma (52 ans) a connu une carrière mouvementée, aussi bien sur comme en-dehors des terrains, avec diverses expériences en France comme à l’étranger. Après avoir fait ses débuts au PSG, l’ancien attaquant a ensuite joué à Lille, Caen, Strasbourg et Lens avant de partir du côté de Besiktas, où il est devenu une véritable star. Mais après seulement une saison en Turquie, marquée par plusieurs frasques, il était revenu dans l’Hexagone, en posant ses valises à Marseille en septembre 2001.

«Le club n’était pas au courant»

Alors que l’OM traversait une énième crise, tout ne s'est pas passé comme prévu pour Pascal Nouma confronté à des soucis de santé. Après s’être fait retirer un kyste «gros comme une balle de golf» derrière la nuque, son docteur lui annoncé qu’il souffrait d’un «cancer musculaire». «J'explose de rire. Je n’ai pas pris ça au sérieux. Pendant huit mois, j’étais à la clinique de Nice. Chimiothérapie, radiothérapie… J’ai joué 11 matches à l’OM avec un cancer», a-t-il confié à Ouest-France.

Sauf que le club olympien n’était pas au courant de sa maladie. «Je me sentais toujours fatigué, je ne comprenais pas parce que je sortais d’une super saison avec Besiktas. Le docteur Gaillaud m’a dit : "Je ne sais pas comment tu as fait pour jouer avec un cancer". Le club n’était pas au courant, secret médical. Le doc disait que j’avais un problème à la cheville…», a-t-il ajouté.

Mais les dirigeants ont fini par apprendre la nouvelle. «Bernard Tapie débarque dans le vestiaire et dit : ‘Pascal Nouma a un cancer de la boîte crânienne, il va mourir !’», a indiqué Pascal Nouma, qui a reçu le soutien des supporters de Besiktas. Ces derniers ont même été jusqu’à reclamer son retour.

«on m’a dit que 98 % des personnes atteintes de ma maladie succombaient»

«Ils ont crié mon nom à chaque match. Ils sont allés au siège du club. ‘On veut que Pascal Nouma revienne, s’il doit mourir, il doit mourir en Turquie !’ Les supporters ont brûlé la devanture du siège du club. Besiktas a envoyé un docteur en France. Une semaine plus tard, il dit à la télé turque : "Pascal Nouma ne rejouera pas au Besiktas, parce qu’il peut mourir d’un instant à l’autre"», a-t-il relaté, sans connaître véritablement la gravité de sa maladie à l’époque.

«J’ai appris la gravité de mon cancer il y a deux ans : on m’a dit que 98 % des personnes atteintes de ma maladie succombaient», a révélé l’ancien attaquant, qui est finalement retourné à Besiktas la saison suivante. Mais son retour, après huit mois de thérapie, n’a pas été simple. «J’ai dû réapprendre à jouer au foot. C’était comme traverser l’Atlantique à la nage», a-t-il expliqué.

Et cette seconde aventure a tourné court. Il a été licencié par le club turc pour avoir simulé une masturbation en célébrant un but. Après une expérience au Qatar puis en Ecosse, il a mis un terme à sa carrière en 2006, mais il a continué à faire parler de lui avec une carrière d'acteur et plusieurs participations à des émissions de télévision en Turquie, où il garde une importante cote de popularité.