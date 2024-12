«Peut-être que mon voyage est enfin terminé» : Marcel Hirscher gravement blessé au genou et déjà contraint de stopper sa saison

Marcel Hirscher, qui effectuait son grand retour sur le circuit cette saison, a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche lors d'un entraînement lundi. A 35 ans, sa carrière est peut-être définitivement terminée.

Un retour gâché. La légende du ski, Marcel Hirscher, a vu son rêve de retour brisé par une grave blessure au genou gauche qui a mis fin à sa saison, après seulement trois courses. Sa saison est peu-être terminée, tout comme sa carrière.

«Un ligament crucial en moins, c'est la fin du projet», a simplement expliqué Hirscher mardi dans un communiqué de son équipementier Van Deer, marque soutenue par Red Bull. «Marcel Hirscher souffre d'une déchirure du ligament croisé du genou gauche survenue à l'entraînement lundi, est-il écrit dans le communiqué. Il a été opéré lundi soir et restera à l'hôpital pendant deux ou trois jours en observation.»

Marcel Hirscher, considéré par beaucoup comme le meilleur skieur de l'histoire avec ses huit gros globes de cristal (record) et ses 67 victoires en Coupe du monde, tentait cet hiver un retour au plus haut niveau à 35 ans et après cinq ans sans compétition. Il a publié sur Instagram la vidéo de son entrainement où on le voit commettre une petite erreur dans un virage avant de stopper son effort et de se tenir le genou gauche. «Dernière descente de la saison, écrit-il en légende tandis que de nombreux skieurs du circuit lui souhaitent un bon rétablissement en commentaires. Ce qu'il reste, c'est l'amour du ski. Merci à tous pour le soutien.»

La blessure «est bien sûr une rupture difficile après huit mois d'un projet sincère. C'est très dommage car toute l'équipe, y compris moi, avions d'autres projets pour cet hiver», explique aussi dans le communiqué l'Autrichien, qui skiait depuis le début de l'hiver avec le maillot néerlandais, le pays de sa mère. «Il sera certainement difficile de regarder les courses (...) mais comme c'est malheureusement le cas avec le ski: ça fait partie du jeu, a-t-il ajouté. Peut-être ai-je enfin terminé mon voyage.»