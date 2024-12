«Un moment difficile» : la réaction de Kylian Mbappé après son nouveau penalty manqué et la défaite du Real Madrid

Dans une très mauvaise passe, Kylian Mbappé a manqué un nouveau penalty, mercredi soir, lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Liga (2-1).

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. S’il a trouvé le chemin des filets, ce week-end, contre Getafe, l’attaquant français a connu une nouvelle soirée très difficile avec le Real Madrid, mercredi soir, sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Liga. Comme une semaine plus tôt face à Liverpool en Ligue des champions, l’ancien parisien a manqué un penalty, butant sur le gardien et manquant l’occasion d’égaliser.

Et cet échec a eu de lourdes conséquences. Le champion d’Espagne et d’Europe s’est incliné pour la deuxième fois de la saison en championnat (2-1) et se retrouve relégué à quatre points du FC Barcelone (avec un match en moins). A l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé, qui se livrera dans une interview exclusive, dimanche (18h30), dans l’émission «Clique» (Canal+), a brisé le silence pour réagir à sa performance et au revers de son équipe.

Kylian Mbappé :





« Mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. ''





Un moment difficile mais c'est le meilleur moment pour changer cette situation et montrer qui je suis. »

«Mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte», a-t-il posté, en anglais, sur son compte Instagram, sans se défausser. «J’en assume l’entière responsabilité. Un moment difficile mais c’est le meilleur moment pour changer la situation et montrer qui je suis», a-t-il ajouté. Ces déclarations n’ont pas empêché les critiques de la presse espagnole, qui a une nouvelle fois fustigé la prestation du champion du monde 2018. Elle a également pointé du doigt l’entraîneur Carlo Ancelotti et Aurélien Tchouaméni.

Kylian Madrid et les Madrilènes sont attendus, dès samedi, avec un déplacement à Gérone en championnat avant de se rendre, mardi, en Italie pour affronter l’Atlanta Bergame en Ligue des champions. Deux rendez-vous décisifs aussi bien pour le capitaine de l’équipe de France que le Real Madrid.