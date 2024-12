Formule 1 : Lando Norris s’impose au Grand Prix d’Abu Dhabi et offre le titre des constructeurs à McLaren

Landon Norris a remporté, ce dimanche, le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison à Abu Dhabi, offrant le titre de champion du monde des constructeurs à McLaren devant Ferrari.

Il a résisté jusqu’au bout des 58 tours. Parti en pole position, Lando Norris a mené de bout en bout le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, ce dimanche, pour s’imposer et surtout offrir le titre de champion du monde des constructeurs devant Ferrari.

MCLAREN REMPORTE LE CHAMPIONNAT CONSTRUCTEURS POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1998





Félicitations à Lando Norris, Oscar Piastri et à toute l’équipe ! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/ZLztwJfgZn — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 8, 2024

Un sacre, 26 ans plus tard, qui tenait sur ses uniques épaules à l’issue du premier virage. S’il s’était élancé à côté de son coéquipier sur la grille de départ, Oscar Piastri a été percuté par Max Verstappen, laissant Lando Norris se débrouiller tout seul malgré sa 10e place à l’arrivée.

Et le Britannique s’en est parfaitement sorti malgré la pression mise par les Ferrari de Carlos Sainz, puis de Charles Leclerc. Pour sa dernière course avec la Scuderia, le pilote espagnol aurait sûrement aimé partir par la grande porte, mais il n’a vraiment jamais été en mesure d’inquiéter Lando Norris et a dû se contenter de la 2e place devant Charles Leclerc.

Lewis Hamilton quitte Mercedes avec une 4e place

Parti en avant-dernière position, le pilote monégasque a effectué une magnifique remontée jusque sur la 3e marche du podium. Mais insuffisante pour permettre à l’écurie italienne d’être couronnée. Ce ne sera que partie remise la saison prochaine avec Lewis Hamilton comme nouveau coéquipier.

Pour sa dernière course avec Mercedes, le septuple champion du monde a lui décroché une très belle 4e place après avoir doublé George Russell dans le dernier tour. Et c’est avec certaine émotion qu’il est descendu de sa monoplace avant de remercier Toto Wolff et l’ensemble du personnel de l’équipe.

Avec la fin de cette saison, c’est une grande page qui va se tourner et c’est un nouveau chapitre de l’histoire de la Formule 1 qui va s’ouvrir à partir du mois de mars prochain. Et il promet d’être aussi riche que passionnant avec de nombreux changements. Rendez-vous dans un peu plus de trois mois.