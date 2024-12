Formule 1 : la réaction très forte d’Esteban Ocon après son départ d’Alpine

Ce mercredi, Esteban Ocon a réagi sur les réseaux sociaux à son départ de l’écurie Formule 1 Alpine avant le dernier Grand Prix, ce week-end à Abu Dhabi.

Il a pris la parole. Le pilote français Esteban Ocon, qui rejoindra Haas, s’est confié sur les réseaux sociaux sur sa séparation brutale avec Alpine avant le dernier Grand Prix F1 de la saison à Abu Dhabi.

«Ce n'est pas ainsi que je voulais que les choses se terminent, a lancé le Normand de 28 ans confirmant avoir été contraint à l’abandon dès le premier tour au Qatar dimanche dernier. Je m'excuse de ne pas pouvoir venir vous (les mécaniciens) voir en personne et vous dire au revoir comme il se doit. Comme vous le savez, le plan était de courir une dernière fois ce week-end et de vous dire au revoir la semaine prochaine. J'avais hâte de faire ces deux choses.»

Un mot pour Jack Doohan

Présent chez Alpine depuis 2020, Ocon a posté également sur Instagram une photo du casque hommage qu'il avait prévu pour sa dernière course. On y voit ses quatre podiums, dont la victoire en Hongrie en 2021.

«Je quitte Alpine/Renault avec de merveilleux souvenirs et la fierté d’avoir été le pilote qui a permis à l’équipe d’obtenir ses meilleurs résultats depuis son retour en F1, en montant sur les deux premières marches du podium à Bahreïn, en Hongrie et au Brésil. Ce fut également un honneur de contribuer à la 4e place du Championnat des Constructeurs en 2022, souligne celui qui sera remplacé par Jack Doohan. Je sais à quel point ces moments ont compté pour tout le monde, et c’est ce sentiment d’accomplissement et de joie, partagé avec l’équipe, que je garderai en mémoire.»

«Je tiens à remercier les mécaniciens et les ingénieurs de toutes les fonctions sur la piste, à Enstone et à Viry-Châtillon, qui ont couru à mes côtés ces cinq dernières saisons, a-t-il ajouté. Nous avons partagé tant de choses ensemble, et je suis fier de pouvoir appeler beaucoup d’entre vous mes amis.»

Esteban Ocon a eu un mot pour son successeur. «Je souhaite également tout le meilleur à mon ami Jack alors qu'il franchit cette nouvelle étape importante de sa carrière lors du Grand Prix d'Abu Dhabi cette semaine», confie celui qui sera dans une Haas dès la semaine prochaine lors des essais d'après-saison à Abu Dhabi.