Ski alpin : les images glaçantes des blessures de Mikaela Shiffrin

La skieuse américaine Mikaela Shiffrin a dévoilé ce lundi soir sur ses réseaux sociaux des photos de ses blessures à l’abdomen après sa lourde chute au slalom de géant de Killington (Etats-Unis).

Des images terrifiantes. La skieuse Mikaela Shiffrin a dévoilé les photos de son énorme hématome au niveau de son abdomen après sa chute au slalom de géant de Killington (Etats-Unis) en Coupe du monde il y a un peu plus d'une semaine.

«Après avoir visionné la vidéo plusieurs fois, nous pensons que c’était la pointe de mon bâton de ski… étant donné la taille et la forme du point d’entrée, explique-t-elle. Peut-être qu'il a percé et que je me suis roulé dessus, ce qui a creusé la petite caverne... Difficile à dire, vraiment. Nous sommes juste heureux que cela se limite à des dommages musculaires.»

Dans ce post Instagram, dont les photos marquantes se dévoilent après plusieurs slides, la skieuse de 29 ans, véritable légende de la discipline (2 titres de championnes du monde, 7 titres olympiques et 5 fois vainqueur du Gros globe de cristal), a diffusé une vidéo la montrant en train de nettoyer elle-même une plaie interne en passant une mèche dans un trou, percé dans le ventre et dont elle ignore encore l'origine.

«Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui a causé la plaie perforante… et beaucoup de discussions autour de l’initiative pour une piste propre, a-t-elle écrit. Certains parlent de la goupille du filet B, d’autres de la base de la porte, d’autres encore du sac à dos à côté du filet B. Bien sûr, je suis tout à fait pour des mesures de sécurité plus strictes sur la piste. Mais, je pense que dans mon cas, le mal était fait avant que je ne m’approche du filet...»