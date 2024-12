Patinage artistique : deux championnes olympiques vont danser ensemble pour «briser les stéréotypes de genre»

La Française Gabriella Papadakis et l’Américaine Madison Hubbell, toutes les deux championnes olympiques, vont danser ensemble en février lors d’un gala pour «briser les stéréotypes de genre».

Deux championnes olympiques de danse sur glace, la Française Gabriella Papadakis et l'Américaine Madison Hubbell, ont annoncé samedi leur intention de former un couple lors d'un gala de patinage en février, une première visant à «briser les stéréotypes de genre».

Les deux patineuses, respectivement quintuple championne du monde et championne olympique pour Papadakis et championne olympique par équipes pour Hubbell, vont se produire ensemble au gala Art on Ice, programmé dans plusieurs villes de Suisse en février 2025, selon un communiqué diffusé samedi.

«Montrer que notre sport peut être plus inclusif»

Cette «première mondiale» vise à «montrer que notre sport peut être plus inclusif, plus moderne et plus courageux», a expliqué Papadakis, qui a annoncé début décembre mettre un terme à sa carrière avec son partenaire Guillaume Cizeron. «Nous voulons aussi rompre avec certains stéréotypes autour des attentes envers les femmes dans le sport : être toujours féminine, frêle, voire fragile», a-t-elle ajouté. «Avec ce projet, nous rêvons d'un avenir où chacun peut trouver sa place sur la glace, indépendamment de sa vision ou de son identité», a renchéri Hubbell.

Le spectacle portera sur «le voyage intérieur de chaque être humain», selon son producteur Oliver Höner, qui dit espérer qu'il déclenche «une petite révolution dans le monde du patinage artistique».