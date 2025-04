Football : le PSG prolonge son partenariat avec «Visit Rwanda»

Malgré les vives critiques et les appels au boycott, le PSG a prolongé, ce mercredi, son partenariat avec le sponsor «Visit Rwanda» jusqu’en 2028.

Une prolongation qui ne va pas faire que des heureux. En dépit des critiques, le PSG a renouvelé, ce mercredi, son partenariat avec le sponsor «Visit Rwanda». Initié en 2019, cette collaboration va s’étendre au moins jusqu’en 2028.

The next chapter awaits. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 16, 2025

«Cet accord renforce la visibilité internationale du Rwanda et confirme son rôle central en matière de développement de la jeunesse, de créativité et d’opportunités économiques», a indiqué le club de la capitale, tout en ajoutant que «ce nouveau chapitre continuera de célébrer le Rwanda comme une destination unique et accueillante, où le tourisme et l’engagement local vont de pair».

«Ce partenariat a contribué de manière significative à positionner le Rwanda comme une destination de premier plan pour le tourisme et l’investissement, et comme un phare pour les talents, le sport et l'innovation culturelle. Le renouvellement jusqu’en 2028 nous permet de nous appuyer sur ce succès et de créer encore plus d’impact pour les Rwandais et la communauté mondiale du Paris Saint-Germain», s’est félicité, de son côté, Jean-Guy Afrika, Directeur général du Rwanda Development Board.

Ces dernières semaines, ce partenariat a fait l’objet de vives critiques en raison du conflit entre la République démocratique du Congo et le M23, soutenu par le pays enclavé d'Afrique de l’Est. Et dans ce contexte, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, avait appelé PSG, mais aussi le Bayern Munich et Arsenal qui ont également noué un partenariat avec «Visit Rwanda», à mettre un terme à leurs accords «tâchés de sang».

Des pétitions en ligne avaient également été lancés, alors que des députés LFI avaient appelé à une manifestation le 6 avril dernier. Sans que cela n’empêche finalement le PSG de prolonger ce contrat de sponsoring évalué entre 10 et 15 millions d’euros par saison.