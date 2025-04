«Je ne suis pas sûre de continuer» : Simone Biles absente des Jeux de Los Angeles en 2028 ?

Simone Biles, septuple championne olympique, a indiqué lundi qu’elle n’était pas certaine de poursuivre sa carrière de gymnaste et de disputer les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Elle n’est pas sûre de continuer. Elue sportive de l'année lors de la cérémonie des Trophées Laureus du sport à Madrid lundi, la gymnaste américaine Simone Biles s‘est confiée sur la suite de sa carrière. «Pour l'instant je suis encore en train de me remettre physiquement et mentalement des Jeux de Paris. J'ai sacrifié tellement de choses que j'essaye de profiter de mon temps libre avant de décider si je veux retourner m'entraîner et reprendre la compétition», a expliqué la gymnaste la plus médaillée de l'Histoire.

«Beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un investissement sur une année, mais c'est en réalité quatre années de préparation avant les Jeux. Bien sûr, c'est à Los Angeles, aux Etats-Unis. Mais je ne suis pas sûre de continuer. J'y serai dans tous les cas, que ce soit en compétition ou en tribunes», a-t-elle ajouté.

Trois médailles d'or à Paris

A 28 ans, la reine de la gymnastique, septuple championne olympique, était un peu plus rentrée dans l'Histoire l'été dernier en remportant trois nouvelles médailles d'or à Paris, pour son grand retour sur la scène olympique après une longue pause pour préserver sa santé mentale.

Simone Biles, élue sportive de l'année lundi lors de la cérémonie annuelle des Prix Laureus du sport, avait déjà reçu le prix du retour de l'année en 2024, pour récompenser son rebond après avoir dû abandonner lors du concours général par équipes à Tokyo en 2020, en raison de pertes de repères dans l'espace appelées «twisties».