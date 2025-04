Arsenal-PSG : compositions, TV, arbitre… Tout ce qu’il faut savoir sur le choc de la Ligue des champions

Le PSG se déplace à Londres sur la pelouse d’Arsenal, ce mardi 29 avril, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Les compositions probables

Arsenal : Raya - Lewis-Skelly, Kiwior, Saliba, Timber - Merino, Rice, Ødegaard - Martinelli, Trossard, Saka

PSG : Donnarumma - Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Vitinha, Ruiz, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué

L’arbitre

Au sifflet du match en octobre, Slavko Vincic va arbitrer la demi-finale aller de la Ligue des champions entre Arsenal et le PSG ce mardi. Ce sera la troisième fois qu’il arbitrera le Paris Saint-Germain. La première fois, c’était la saison dernière face à l’AC Milan (3-0). Il sera assisté par ses compatriotes Tomaz Klancnik et Andraz Kovacic. Matej Jug sera le quatrième arbitre. Alen Borosak officiera en tant qu’arbitre assistant vidéo, assisté par le Néerlandais Dennis Higler.

L’historique

Arsenal et le PSG se croiseront pour la cinquième fois de l’Histoire. Pour le moment, avantage au club anglais : 2 victoires (Ligue des champions et International cup) et 2 matchs nuls (Ligue des champions 2016).

Sur quelle chaîne ?

Le match entre les Gunners et les Parisiens sera diffusé sur Canal+ mardi 29 avril à 21h.