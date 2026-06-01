Ligue des champions : le magnifique hommage des joueurs du PSG à la fille décédée de Luis Enrique avant la finale

Les joueurs du PSG ont rendu un magnifique hommage à la fille décédée de Luis Enrique avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions remportée contre Arsenal (1-1, 4 tab 3).

L’une des images fortes de la soirée. Avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions, remportée contre Arsenal (1-1, 4 tab 3), les joueurs du PSG ont rendu un magnifique hommage à la fille décédée de leur entraîneur Luis Enrique. Au moment de la traditionnelle photo officielle d’avant-match, les onze parisiens titulaires ont posé avec un fanion, porté par João Neves, représentant Xana, emportée par la maladie à l’âge de 9 ans en 2019, sur les épaules de son papa.

Si l’image provient d’une photo lorsque Luis Enrique avait remporté la Ligue des champions à la tête du FC Barcelone en 2015, l’un et l’autre sont vêtus d'un maillot du club parisien. Et cet hommage n’est pas sans rappeler celui des supporters du PSG à l’issue de la finale de la Ligue des champions, la saison dernière, contre l’Inter Milan (5-0).

Au coup de sifflet final, les fans parisiens avaient déployé un tifo à l’effigie de Luis Enrique et de sa fille Xana plantant un drapeau du PSG dans la pelouse de l'Allianz Arena, comme ils l’avaient après le sacre du Barça à Berlin en 2015.

Et cette initiative semble avoir porté bonheur aux coéquipiers de Marquinhos qui ont décroché une 2e Ligue des champions consécutive pour rester sur le toit de l’Europe.