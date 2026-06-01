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Ligue des champions : le magnifique hommage des joueurs du PSG à la fille décédée de Luis Enrique avant la finale

Les joueurs du PSG ont posé avec un fanion sur lequel figurent Luis Enrique et sa fille Xana. Les joueurs du PSG ont posé avec un fanion sur lequel figurent Luis Enrique et sa fille Xana. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les joueurs du PSG ont rendu un magnifique hommage à la fille décédée de Luis Enrique avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions remportée contre Arsenal (1-1, 4 tab 3).

L’une des images fortes de la soirée. Avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions, remportée contre Arsenal (1-1, 4 tab 3), les joueurs du PSG ont rendu un magnifique hommage à la fille décédée de leur entraîneur Luis Enrique. Au moment de la traditionnelle photo officielle d’avant-match, les onze parisiens titulaires ont posé avec un fanion, porté par João Neves, représentant Xana, emportée par la maladie à l’âge de 9 ans en 2019, sur les épaules de son papa.

Si l’image provient d’une photo lorsque Luis Enrique avait remporté la Ligue des champions à la tête du FC Barcelone en 2015, l’un et l’autre sont vêtus d'un maillot du club parisien. Et cet hommage n’est pas sans rappeler celui des supporters du PSG à l’issue de la finale de la Ligue des champions, la saison dernière, contre l’Inter Milan (5-0).

Au coup de sifflet final, les fans parisiens avaient déployé un tifo à l’effigie de Luis Enrique et de sa fille Xana plantant un drapeau du PSG dans la pelouse de l'Allianz Arena, comme ils l’avaient après le sacre du Barça à Berlin en 2015.

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Et cette initiative semble avoir porté bonheur aux coéquipiers de Marquinhos qui ont décroché une 2e Ligue des champions consécutive pour rester sur le toit de l’Europe.

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