Ligue des champions : le Barça et l'Inter Milan dos à dos après une demi-finale aller complètement folle (3-3)

Le FC Barcelone et l'Inter Milan se sont quittés sur un spectaculaire match nul (3-3), ce mercredi soir, lors des demi-finales aller de la Ligue des champions.

Quel match ! Le FC Barcelone est parvenu à arracher le nul (3-3) face à un sublime Inter Milan, ce mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions au terme d’une rencontre folle et des buts tout simplement somptueux.

L'Inter a mené 2-0 grâce à une superbe talonnade de Marcus Thuram (1e) et un ciseau de Denzel Dumfries (21e) avant que le Barça n'égalise par un exploit individuel de Lamine Yamal (24e) puis un but de Ferran Torres (38e). Dumfries a redonné l'avantage aux Italiens (65e) avant que les Barcelonais n'égalisent encore quand une frappe de Raphinha repoussée par la barre retombait sur Yann Sommer qui marquait contre son camp(65, csc).

«C’était un peu difficile au début mais on est vite revenus. On a fait un très bon match. L’ambiance était incroyable, les supporters nous ont vraiment poussé. Je suis impressionné de la manière avec laquelle on est revenu dans ce match, a détaillé Hansi Flick au micro de Canal+. Le retour ? On doit jouer comme ce soir. Défensivement, il va falloir être meilleurs. Mais c’est une finale avant la finale»

Si les Blaugranas sont encore en lice pour leur rêve quadruplé (Liga, Ligue des champions, Coupe du Roi, Supercoupe d’Espagne), tout restera à faire, dans six jours, au stade Giuseppe Meazza. D’autant qu’en face, les joueurs de Simone Inzaghi espèrent retrouver la finale deux ans après celle perdue contre Manchester City.