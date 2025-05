PSG : Luis Enrique aperçu sur une terrasse parisienne avec une bière et en tenue de cycliste

Au lendemain de la victoire du PSG contre Arsenal, Luis Enrique a pris du bon temps en terrasse d’un café parisien mercredi après une sortie à vélo.

Il profite du soleil. Luis Enrique, coach du PSG, a été vu en terrasse d’un café parisien mercredi avec le maillot de l’équipe cycliste française Groupama-FDJ et une bière. De quoi fêter comme il se doit la victoire sur la pelouse d’Arsenal (0-1) en demi-finale aller de Ligue des champions.

Luis Enrique a profité du jour de repos pour décompresser !



TT Pierretopire pic.twitter.com/TsIfCRxhKz — Paris No Limit (@Xparisnolimit) April 30, 2025

Sur la vidéo d’un passant partagée sur les réseaux sociaux, l’ancien technicien est accompagné de trois amis et trinque avec sa bière.

Grand amateur de sport, le technicien de 54 ans a participé à plusieurs triathlons et marathons. En 2008, il avait terminé le Marathon des sables dans le désert du sud du Maroc en autosuffisance et avait participé à plusieurs reprises à la course de VTT de l’Absa Cape Epic, se déroulant sur une semaine en Afrique du Sud.