Handball : le maillot de Nikola Karabatic retiré par le PSG à Coubertin

Nikola Karabatic, légende du PSG Handball, a été mis à l’honneur lors d’une cérémonie hommage à l’issue du match opposant le club de la capitale à Limoges, ce dimanche. Son maillot 44 a officiellement été retiré.

Le stade Pierre-de-Coubertin à Paris a vibré d’une rare émotion lors d’une cérémonie exceptionnelle dédiée à Nikola Karabatic, légende incontestée du handball mondial, ce dimanche 4 mai. À l’issue d’un match largement dominé par le PSG Handball contre Limoges (37-26), le club parisien a rendu un hommage poignant à son ancien numéro 44, retirant officiellement son maillot. Un honneur réservé aux plus grands.

Icon Sport

Sous les yeux d’un public survolté, l’enceinte historique de la Porte de Saint-Cloud, où Nikola Karabatic a disputé environ 200 matchs en neuf saisons, s’est transformée en un théâtre d’admiration et de gratitude. La cérémonie, qui a débuté vers 18h30, a vu le maillot floqué du nom et du numéro de Nikola Karabatic rejoindre ceux d’autres icônes du PSG Handball, comme Patrice Annonay, Luc Abalo, Mikkel Hansen et Christophe Dubois, suspendus sous le toit de Coubertin.

une empreinte indélébile

L’événement a été marqué par des moments forts : des images retraçant la carrière exceptionnelle de Nikola Karabatic, triple champion olympique, quadruple champion du monde et d’Europe, ont été diffusées, suscitant des ovations. C’est auprès de sa famille, ses coéquipiers, anciens et actuels, ainsi que des figures du handball français, que celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de l’histoire a savouré ce moment. «C’est encore plus fort de revenir ici un an après. Je suis très fier d’être là, dans cette salle mythique de la scène handball», a lancé l’ancien joueur du PSG Handball.

Le public, porté par l’énergie des Ultras parisiens, a scandé son nom, rappelant les innombrables souvenirs laissés par «Kara» dans cette salle qu’il qualifiait lui-même de «seconde maison». Un hommage qui s’est conclu par un moment de partage entre Nikola Karabatic, ses anciens coéquipiers du PSG Handball et les Ultras.

Ce retrait de maillot, annoncé par le PSG Handball sur les réseaux sociaux dès la fin avril, symbolise l’héritage indélébile de Nikola Karabatic. À 41 ans et retiré des terrains depuis les Jeux olympiques de Paris 2024, il continue d’incarner l’excellence et l’engagement, laissant une empreinte indélébile sur le handball français et mondial.