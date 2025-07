Boxe : le Français Bakary Samake présente ses excuses après la diffusion d’une vidéo «à caractère inapproprié»

Le boxeur français Bakary Samake a posté un message d'excuses ce lundi au lendemain de la diffusion d'une vidéo intime «à caractère inapproprié».

Pour une fois, c’est en dehors des rings qu’il a fait parler de lui. Bakary Samake, champion WBC-Silver des super-welters, a publié un long message d’excuses ce lundi, après la diffusion la veille d’une vidéo dans laquelle le boxeur a été filmé dans la rue par deux amis en train de s’adonner à une relation intime avec une femme.

«Une vidéo à caractère inapproprié circule actuellement sur les réseaux sociaux sans mon consentement, en violation de ma vie privée, a-t-il écrit. Je tiens à exprimer mes plus sincères excuses à tous ceux que cette situation a pu choquer, blesser ou décevoir.»

Dans la suite de son message, la jeune pépite de la boxe (22 ans) s’est ensuite adressé aux personnes qui ont publié la vidéo. «J’apprends dans la douleur que certaines personnes que je croyais être mes amis ne l’étaient pas, et que la jalousie et le chantage peuvent pousser certains à nuire volontairement, a poursuivi le natif d’Aubervilliers. J’ai d’ores et déjà pris les dispositions juridiques pour faire valoir mes droits et faire la lumière sur cette atteinte grave.»

