UFC : Conor McGregor a envoyé des photos obscènes à une célèbre rappeuse qui a tout déballé sur les réseaux sociaux

La célèbre rappeuse Azealia Banks a révélé sur les réseaux sociaux avoir reçu des photos très déplacées du combattant de MMA Conor McGregor.

Conor McGregor a encore fait parler de lui… en dehors des octogones. A défaut de combattre depuis juillet 2021 et une défaite contre Dustin Poirier, le combattant irlandais de l’UFC continue de s’illustrer d’une bien mauvaise manière. Dernier épisode en date, il a envoyé des photos déplacées à la rappeuse Azealia Banks.

«Comment peux-tu envoyer à une sal*** des photos dégueulasses de ton penis et ensuite la menacer de ne rien dire, a posté la chanteuse sur X. Conor McGregor, tu sais qui je suis put*** ?».

Conor McGregor goes viral after Azealia Banks exposes him for allegedly sending her explicit photos. pic.twitter.com/4zjqJOwQFb

