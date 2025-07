«S'il ne le gagne pas cette année…» : Paul Pogba dévoile son favori pour le Ballon d’Or

Paul Pogba, nouveau joueur de l'AS Monaco, a donné le nom de son favori pour le Ballon d'Or, lors d'une interview dimanche sur Twitch.

Son choix est clair. Dans une vidéo sur Twitch en compagnie du vidéaste américain IShowSpeed, Paul Pogba a révélé son favori pour le Ballon d’Or 2025 ce dimanche. Le nouveau joueur de l’AS Monaco vote pour Ousmane Dembélé.

«Je soutiens définitivement Dembouz, a-t-il confié. Il a gagné la Ligue des champions, marqué des buts... il a été très important cette saison. S'il ne le gagne pas cette année, il ne l'aura jamais.» Pour rappel, l'attaquant du PSG a inscrit 35 buts toutes compétitions confondues cette saison.

🚨| WATCH: Paul Pogba says winning the Champions League is more important and believes Ousmane Dembélé will win the Ballon d’Or 👀🔥 pic.twitter.com/Pp3QD7K5pw

— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 20, 2025