Tour de France 2025 : la violente chute de Mattias Skjelmose qui a heurté un panneau de signalisation à pleine vitesse (vidéo)

Le Danois Mattias Skjelmose a été victime d’une violente chute, samedi, lors de la 14e étape du Tour de France après avoir heurté un panneau de signalisation à pleine vitesse.

Des images effrayantes. Mattias Skjelmose (24 ans) a été contraint à l’abandon, samedi, après avoir été victime d’une très lourde chute au début de la 14e étape du Tour de France. Lancé à pleine vitesse à la sortie d’un rond-point, le Danois, qui occupait la 19e place du classement général, a violemment heurté un panneau de signalisation, protégé par un matelas, au milieu d’un îlot central.

Another view on Mattias Skjelmose’s horrific crash at the Tour de France 😧 #TDF2025



🎥: lirycileyan65 https://t.co/QdiFBxDq8Npic.twitter.com/0KQ2N5tDIF — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) July 20, 2025

Le coureur de la formation Lidl-Trek est passé par-dessus son vélo avant de retomber sur le dos. S’il a pu se relever et est reparti après avoir été soigné par le service médical, il a finalement renoncé quelques kilomètres plus tard. Et les examens effectués se sont révélés plutôt rassurants malgré d’importantes blessures.

«Heureusement, les radiographies n’ont révélé aucune fracture, mais ‘Skjelly’ a subi une lacération au bras gauche, ainsi que d’importantes ecchymoses et un hématome», a indiqué son équipe. Presque un moindre mal au regard de la violence de la chute. Mattias Skjelmose va désormais rentrer chez lui pour entamer sa convalescence avant de pouvoir remonter sur son vélo.