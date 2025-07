Tour de France 2025 : le Belge Tim Wellens remporte la 15e étape en solitaire, Julian Alaphilippe sur le podium

Le Belge Tim Wellens a remporté ce dimanche la 15e étape du Tour de France 2025 en s'imposant en solitaire à Carcassonne. Julian Alaphilippe a fini troisième alors que le maillot jaune Tadej Pogacar a passé une journée tranquille.

On n’a pas vu le Tadej Pogacar mais son fidèle lieutenant. Le Belge Tim Wellens a remporté dimanche la 15e étape du Tour de France, entre Muret et Carcassonne, ralliant l'arrivée en solitaire après avoir lâché ses compagnons d'échappée à 43 km de la ligne. Déjà vainqueur d'étape sur le Giro et la Vuelta, le champion de Belgique a décroché son premier succès dans le Tour de France.

Le Français Julian Alaphilippe, pris dans une chute en début d'étape, a réglé le sprint du groupe de poursuivants devant Wout Van Aert, privant les Belges d'un feu d'artifice en forme de triplé, à la veille de leur fête nationale. «Alaf» pensait même avoir gagné.

A la veille de la journée de repos, Wellens est devenu le 113e coureur à avoir levé les bras sur les trois grands Tours, moins d'un mois après son sacre au championnat de Belgique.

De son côté, Tadej Pogacar, qui avait marqué les esprits les deux jours précédents, a passé une journée tranquille. Prochain rendez-vous pour le peloton, mardi, entre Montpellier et le Mont-Ventoux.