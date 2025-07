Tennis : pourquoi la Française Loïs Boisson a-t-elle déclaré forfait pour le WTA 1000 de Montréal ?

La Française Loïs Boisson, qui vient de remporter le premier tournoi de sa carrière à Hambourg, a déclaré forfait, ce mardi, pour le WTA 1000 de Montréal (Canada).

Un coup d’arrêt. Alors qu’elle vient de remporter le premier tournoi de sa carrière sur la terre battue de Hambourg (WTA 250), Loïs Boisson a déclaré forfait, ce mardi, pour le WTA 1000 de Montréal (27 juillet-7 août). La joueuse de 22 ans, qui s’est révélée à Roland-Garros, où elle a atteint les demi-finales, souffre d’une blessure à l’adducteur gauche contractée en Allemagne.

«Rester en bonne santé est pour moi une priorité»

«Les derniers mois ont été très intenses et malheureusement, j’ai fait une échographie ce matin suite à une douleur à mon adducteur gauche survenue durant le tournoi de Hambourg et il apparaît que j’ai besoin d’un peu plus de temps pour me reposer et me soigner pour pouvoir être à 100%», a écrit la 44e joueuse mondiale sur les réseaux sociaux sans cacher sa déception.

«Je suis très déçue de manquer le WTA 1000 de Montréal, j’étais très enthousiaste à l’idée de découvrir ce tournoi et cette ville. Ce n’était pas une décision facile mais rester en bonne santé est pour moi une priorité. J'ai hâte de pouvoir jouer au Canada dans un futur proche», a-t-elle ajouté.

La Dijonnaise va prendre le temps de se soigner pour récupérer avant de participer au reste de la tournée américaine, à savoir le WTA 1000 de Cincinnati (13-19 août) puis à l’US Open (24 août-7 septembre), où elle va directement intégrer le tableau principal. Avant de disputer le Grand Chelem américain, elle pourrait également jouer le WTA 250 de Cleveland (16-23 août).

Et de l’autre côté de l’Atlantique, Loïs Boisson, qui avait été éliminée dès le 1er tour des qualifications de Wimbledon et au 2e tour du tournoi Bastad avant de triompher à Hambourg, va tenter de confirmer ses derniers résultats et de poursuivre son ascension dans la hiérarchie mondiale.