Tennis : voici le nouveau classement de Loïs Boisson qui a intégré le top 50 après son sacre au tournoi d’Hambourg

La Française Loïs Boisson a intégré le top 50 du circuit féminin après son premier titre décroché, dimanche, au tournoi d’Hambourg contre la Hongroise Anna Bondar.

Elle poursuit son ascension dans la hiérarchie mondiale. Au lendemain du premier titre de sa carrière décroché, dimanche, au tournoi d’Hambourg (WTA 250), Loïs Boisson a fait un nouveau bond au classement WTA et intégré le top 50. La joueuse de 22 ans a gagné 17 places, passant de la 63e à la 44e place.

A l’aube la tournée nord-américaine sur dur qui mène jusqu’à l’US Open (24 août-7 septembre), la Dijonnaise a atteint son meilleur classement et confirmé son statut de n°1 française, elle qui ne pointait qu'au 361e rang avant son épopée à Roland-Garros où elle s'était hissée jusqu'en demi-finales. Et seulement deux autres joueuses tricolores figurent dans le top 100 avec Elsa Jacquemot (96e) et Léolia Jeanjean (99e).

Alors que la meilleure progression a été réalisée par la Roumaine Irina Camelia Begu, qui bondit de 28 places pour remonter au 82e rang après son titre à Iasi (Roumanie), ce classement est toujours largement dominé par la Biélorusse Aryna Sabalenka devant l’Américaine Coco Gauff et la Polonaise Iga Swiatek.