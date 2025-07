Tour de France 2025 : pourquoi l’ancien maillot jaune Mathieu van der Poel a-t-il abandonné ?

Porteur du maillot jaune et vainqueur de la 2e étape lors cette 112e édition du Tour de France, Mathieu van der Poel a été contraint à l’abandon avant le départ de la 16e étape entre Montpellier et le Mont Ventoux.

Son Tour de France s’est achevé brusquement. Malade depuis plusieurs jours, Mathieu van der Poel a été contraint d’abandonner avant le départ de la 16e étape, ce mardi, entre Montpellier et le Mont Ventoux. L’état de santé du Néerlandais «s’est dégradé de manière significative» pendant la journée de repos et a dû être «amené au Centre hospitalier de Narbonne», où il a passé des examens qui ont révélé qu’il souffrait d’une pneumonie.

We regret to announce that @mathieuvdpoel is forced to abandon the @LeTour prematurely.



Mathieu had been experiencing symptoms of a common cold over the past few days. Yesterday afternoon, his condition began to worsen significantly. The team doctor monitored him closely… pic.twitter.com/wfVkP1Z1JG

