Euro féminin 2025 de football : la gardienne des Bleues victime de messages haineux après l’élimination en quarts de finale

Pauline Peyraud-Magnin, gardienne de l’équipe de France féminine de football a dénoncé les messages haineux reçus sur les réseaux sociaux après l’élimination à l’Euro 2025.

Elle tire la sonnette d’alarme. Quelques jours après l’élimination de l’équipe de France à l’Euro féminin 2025 de football contre l’Allemagne, Pauline Peyraud-Magnin a dénoncé mardi «la haine» reçue sur les réseaux sociaux.

La prise de parole de Pauline Peyraud-Magnin à la suite de l’élimination des Bleues à l’Euro 2025. 💬🇫🇷



La gardienne tricolore dénonce la haine et les insultes reçues sur les réseaux sociaux.



(via @instagram) pic.twitter.com/qupl2YIsDe — Première Ligue Reporter (@clem_reporter) July 22, 2025

«La déception est immense, pour nous, nos familles, et pour vous, les supporters qui nous ont portées. Mais il y a une chose encore plus dure à accepter que la défaite : c'est la haine, a confié la gardienne tricolore sur son compte Instagram. Depuis hier, les réseaux deviennent un espace de violence, de racisme, d'insultes... Et ça, c'est inacceptable !»

«On peut être frustré, on peut être triste, on peut même être en colère. Mais jamais, jamais la haine ne devrait avoir sa place dans ce sport», a également déclaré la gardienne de la Juventus de Turin (Italie), qui avait notamment repoussé un pénalty d'une Allemande pendant la rencontre.

Depuis l'élimination de samedi, la latérale gauche Selma Bacha a également été la cible d'insultes sur les réseaux sociaux. Il lui a été reproché de ne pas avoir participé à la séance de tirs au but. «Je n'ai pas de réponse à donner à la méchanceté. Je préfère garder en tête les messages de respect et de soutien. Parce qu'on ne traverse pas ce genre de moment avec de la haine, mais avec du cœur», avait-elle indiqué dimanche sur Instagram.