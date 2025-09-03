France-Islande, Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Déjà qualifiée pour les 8es de finale, l’équipe de France affronte l’Islande, ce jeudi (14h), pour son dernier match de la phase de groupes de l’Eurobasket 2025.

Objectif première place. Déjà qualifiée pour les 8es de finale de l'Eurobasket 2025, avec trois victoires et une défaite, la France affronte l’Islande, ce jeudi, pour son dernier match de la phase de groupes. Et même si les Bleus ont déjà leur billet en proche pour la suite de la compétition, ce match a son importance. Il permettra de déterminer leur place dans le groupe D et l’identité de leur futur adversaire.

Avant cette rencontre, les hommes de Frédéric Fauthoux sont en tête de leur groupe (7 points) à égalité avec Israël et la Pologne. Et pour espérer finir à la 1ère place, ils doivent s’imposer face aux Islandais et espérer un succès, dans la foulée, de la Slovénie contre les Israéliens (17h). Car même si la Pologne bat la Belgique (20h30), la Tricolores seraient assurés de terminer en tête grâce à leur succès contre les Polonais (83-76).

En fonction de son classement, la France sera opposée à une nation du groupe C, qui sera l’Espagne, l’Italie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie ou la Grèce. Tout dépendra des résultats de cette dernière journée, qui s’annonce aussi ouverte qu’indécise.

Le programme TV

France-Islande

Eurobasket 2025

Jeudi 4 septembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 14h sur TMC et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)