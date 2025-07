Football : pourquoi Lionel Messi risque-t-il une suspension en MLS ?

Lionel Messi pourrait écoper d’un match de suspension en Major League Soccer et manquer le match de l’Inter Miami, ce week-end, à Cincinnati.

Une absence qui pourrait avoir des conséquences. Lionel Messi encourt un match de suspension et pourrait manquer le match de l’Inter Miami, ce week-end, à Cincinnati pour s’être retiré au dernier moment du All-Star Game. Même si la ligue nord-américaine de football se veut prudente avec l’octuple Ballon d’or.

«On aurait dû le savoir plus tôt»

Le champion du monde 2022 et son coéquipier Jordi Alba devaient être titulaires pour ce match de gala, organisé à Austin, avec une sélection de joueurs de la MLS, qui a battu la formation de la ligue mexicaine (3-1). Mais l’Inter Miami a informé la ligue que les deux joueurs ne participeraient pas à la rencontre, sans fournir de motif valable comme le suggère le règlement de la MLS.

Interrogé sur la situation, le commissaire de la MLS Don Garber s’est montré très évasif. «Le match n’a lieu que ce week-end, et nous n’avons pas besoin de répondre à ça. Nous sommes en train de gérer ce processus au moment même où je vous parle», a-t-il confié. Et s’il a rappelé que l’Argentin et son club avaient enchaîné les matchs ces dernières semaines entre la MLS et la Coupe du monde des clubs, il a également insisté sur le fait qu’il y a un règlement à «respecter». «On aurait adoré avoir Leo ici, ainsi que tous les joueurs sélectionnés. On aurait dû le savoir plus tôt», a-t-il ajouté.

Une éventuelle suspension de Lionel Messi serait un coup dur pour l’Inter Miami, qui pointe à la 5e place de la conférence Est à sept longueurs du leader Cincinnati mais avec trois matchs en moins. L’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG reste sur six doublés en sept matchs, dont le dernier inscrit sur la pelouse des New York Red Bulls (5-1).