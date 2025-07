PSG : combien le club parisien va-t-il toucher après le transfert de son ancien joueur Hugo Ekitike à Liverpool ?

Le PSG va toucher un pourcentage sur la vente de son ancien joueur Hugo Ekitike, qui a quitté Francfort pour s’engager avec Liverpool pour une somme proche de 90 millions d’euros.

L’un des transferts de l’été. A peine un an après son transfert définitif du PSG à Francfort, après y avoir été prêté six mois entre janvier et juin 2024, Hugo Ekitike (23 ans) a quitté le club allemand pour s’engager avec Liverpool jusqu'en 2030 (plus une année en option). Et le montant de la transaction est proche de 90 millions d’euros. Mais cette somme n’ira pas entièrement dans les caisses du 3e de Bundesliga la saison dernière car Paris avait pris le soin de mettre une clause au moment de la vente de l’attaquant français.

We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance 😎 — Liverpool FC (@LFC) July 23, 2025

Alors que le club parisien avait cédé l’ancien joueur de Reims pour 16,5 millions d’euros, il va percevoir 20% sur la plus-value réalisée par l’Eintracht Francfort. Le champion de France et d’Europe va ainsi se voir reverser aux alentours de 15 millions d’euros. Au total, la vente d’Hugo Ekitike aura rapporté près de 32 millions d’euros au PSG, qui l’avait acheté 28,5 millions d’euros à Reims à l’été 2023 à l’issue de son prêt d’un an. A cette somme s'ajoutent également les 3,5 millions d'euros touchés pour son prêt.

S’il a connu un passage compliqué dans la capitale française, après un début de carrière prometteur à Reims, l’international espoir tricolore a confirmé son potentiel outre-Rhin avec 26 buts et 14 passes décisives en 64 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de Francfort. Des performances qui ont convaincu Liverpool de mettre le prix fort pour s’attacher ses services.

A lui désormais de faire sa place et de s’imposer dans un club d’un tout autre standing avec une très forte concurrence en attaque. Et la pression ainsi que les attentes seront fortes au regard du montant de son transfert qui fait de lui le 6e joueur français le plus cher de l'histoire.