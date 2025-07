Football : voici les 10 joueurs français les plus chers de l’histoire

Recruté par le PSG pour 180 millions d’euros à l’été 2018, après un prêt d’un an, Kylian Mbappé est le joueur français le plus cher de l’histoire devant Ousmane Dembélé. Voici le top 10 ?

Kylian Mbappé

Après un prêt d’un an dans la capitale, Kylian Mbappé a quitté l’AS Monaco et rejoint le PSG pour 180 millions d’euros à l’été 2018. Au total, l’attaquant français a passé sept ans à Paris avant de rejoindre libre le Real Madrid en 2024.

Ousmane Dembélé

Pour pallier le départ de Neymar au PSG, pour la somme record de 222 millions d’euros, le FC Barcelone a déboursé 135 millions d’euros en 2017 pour s’attacher les services d’Ousmane Dembélé, qui évoluait au Borussia Dortmund.

Antoine Griezmann

En juillet 2019, Antoine Griezmann a quitté l’Atlético Madrid pour s’engager avec le FC Barcelone pour la somme de 120 millions d’euros. Mais l’attaquant français n’a jamais convaincu au Barça et est retourné à l’Atlético Madrid deux ans plus tard.

Paul Pogba

Après avoir quitté le club anglais en 2012, Paul Pogba a passé quatre saisons à la Juventus avant de faire son retour à Manchester United pour 105 millions d’euros en 2016. Le milieu de terrain tricolore est resté six saisons avant de revenir… à la Juventus.

Randal Kolo Muani

Révélé au FC Nantes, Randal Kolo Muani a pris la direction de l’Eintracht Francfort, où il a affolé les compteurs, avant d’être acheté par le PSG pour 95 millions d’euros en septembre 2023. Mais l’attaquant français n’a pas réussi à s’imposer dans le club de la capitale.

Hugo Ekitike

C’est l’un des transferts de l’été 2025. Parti du PSG, Hugo Ekitike a épaté avec l’Eintracht Francfort et Liverpool n’a pas hésité à débourser 90 millions d’euros pour le recruter. Un montant qui fait de l’attaquant français le 6e joueur le plus cher de l’histoire.

Wesley Fofana

Passé par Saint-Etienne et Leicester, le défenseur français Wesley Fofana a été recruté pour 81,5 millions d’euros par Chelsea en août 2022.

Aurélien Tchouaméni

Après deux saisons convaincantes à Monaco, Aurélien Tchouaméni, formé à Bordeaux, a pris la direction du Real Madrid pour 80 millions d’euros à l’été 2022.

Lucas Hernandez

Un an après le sacre de l’équipe de France à la Coupe du monde 2018, Lucas Hernandez a fait ses adieux à l’Atlético Madrid et s’est engagé avec le Bayern Munich pour 80 millions d’euros. Il a porté le maillot du club allemand pendant quatre ans avant de signer au PSG en 2023.

Zinédine Zidane

Longtemps joueur français le plus cher de l’histoire, Zinédine Zidane a quitté la Juventus Turin et signé au Real Madrid pour 75 millions d’euros en 2001. Le Ballon d’or 2018 a évolué cinq saisons dans la capitale espagnole avant de devenir l’entraîneur des Merengue et de remporter la Ligue des champions à trois reprises (2016, 2017, 2018).