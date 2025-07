Football : le PSG annonce l’arrivée d’un nouveau gardien de but

Le PSG a enregistré, ce jeudi, la signature d’un nouveau gardien de but avec le jeune Italo-brésilien Renato Marin, qui est arrivé libre en provenance de l’AS Roma.

Du renfort pour le PSG. Le club parisien a enregistré, ce jeudi, l’arrivée de sa première recrue estivale avec Renato Marin. Âgé de 19 ans, le jeune gardien Italo-brésilien a signé libre en provenance de l’AS Roma et s’engagé jusqu’en 2030.

«Je suis très heureux de rejoindre cette grande équipe, c’est une superbe opportunité pour moi. C’est un rêve qui devient réalité. Je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, l’entraîneur Luis Enrique et son staff pour cette opportunité. Je donnerai le meilleur de moi-même pour eux et pour les supporters», a déclaré Renato Marin.

Formé à Sao Paulo, il a débarqué en Italie et à l’AS Roma en 2020. Et la saison dernière, le portier a été appelé à 28 reprises dans le groupe professionnel de Claudio Ranieri, notamment lors des 6 premières rencontres de la Ligue Europa. Il a également disputé 11 rencontres avec l’équipe réserve du club transalpin. Mais il n’a encore joué en professionnel.

Et s’il n’arrive pas dans la peau d’un titulaire, sa signature intervient alors que l’incertitude plane autour de l’avenir de Gianluigi Donnarumma. Arrivé à Paris en 2021, le gardien italien n’a plus qu’un an de contrat avec le champion de France et d’Europe. Des discussions ont été entamées autour d’une prolongation, mais aucun accord n’a été trouvé pour le moment. Et malgré sa volonté de rester, il pourrait être vendu lors de ce mercato estival pour ne pas le voir partir libre l’été prochain.

Mais les négociations devraient se poursuivre dans l’espoir d’aboutir à un terrain d’entente. D’autant qu’un départ de Gianluigi Donnarumma, qui a été l’un des principaux artisans du sacre en Ligue des champions, serait une grosse perte pour le PSG.