Tour de France 2025 : pourquoi le dixième du classement général a-t-il abandonné ?

L’Espagnol Carlos Rodriguez, 10e du classement général, a été contraint d’abandonner avant le départ de la 18e étape du Tour de France entre Vif et le sommet du col de la Loze à Courchevel.

Les abandons s’accumulent sur le Tour de France. A seulement quatre jours de l’arrivée à Paris, Carlos Rodriguez a renoncé à prendre le départ de la 18e étape, ce jeudi, entre Vif et le sommet du col de la Loze à Courchevel. Le grimpeur espagnol a chuté dans le final de la 17e étape, mercredi, à Valence et n’est pas en état de remonter sur son vélo pour cette journée qui s’annonce éprouvante.

«Un scanner à l’hôpital a confirmé qu’il souffrait d’une fracture du pelvis. Il va rentrer à la maison pour se concentrer sur la récupération et le processus de réhabilitation», a indiqué son équipe Ineos Grenadiers.

Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. L’abandon de Carlos Rodriguez permet à Jordan Jegat d’intégrer le top 10 de cette 112e édition. Le coureur de la formation Total Energies pointe au 10e rang à 5′18 de l’Irlandais Ben Healy (9e) et à 23’10’’ du leader Tadej Pogacar. Et il est le 2e Français dans les 10 premiers avec Kévin Vauquelin (6e).