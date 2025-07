Tour de France 2025 : Tadej Pogacar a percuté une voiture de l’équipe Visma avant le départ de la 18e étape

Le maillot jaune Tadej Pogacar a percuté une voiture de l’équipe Visma-Lease a bike, ce jeudi, avant le départ de la 18e étape du Tour de France entre Vif et le sommet du col de la Loze à Courchevel.

Petite frayeur pour Tadej Pogacar. Avant le départ de la 18e étape du Tour de France, présentée comme la plus «éprouvante», entre Vif et le sommet du col de la Loze à Courchevel, Tadej Pogacar a percuté, ce jeudi, une voiture de l’équipe Visma-Lease a bike de son rival Jonas Vingegaard. Alors qu’il se rendait sur la ligne de départ, il roulait juste derrière le véhicule qui a freiné soudainement. Et le maillot jaune n’a pas l’éviter, heurtant le coffre.

"He brake checked me"



Tadej Pogačar reveals he crashed into the Visma | Lease a Bike car this morning 💛🇸🇮#TDF2025pic.twitter.com/06XbCCuyhn — ITV Cycling (@itvcycling) July 24, 2025

Mais sans gravité. Le champion du monde a même pris cet incident avec humour. «Il a peut-être voulu vérifier mes freins. Je n’étais pas prêt parce que je ne voyais personne devant la voiture. Je ne sais pas pourquoi ils ont freiné comme ça en urgence. On s’est pris la voiture mais tout va bien», a-t-il assuré au micro d’Itv Sport.

Le Slovène, qui compte plus de quatre minutes d'avance sur Jonas Vingegaard en tête du classement général, sera donc en mesure de défendre son maillot jaune sur une étape longue de 171,5 kilomètres avec les ascensions du col du Glandon (hors catégorie, 21,7 km à 5,1%), du col de la Madeleine (hors catégorie, 19,2 km à 7,9%) et du le col de la Loze (hors catégorie, 26,4 km à 6,5%). Autant de difficultés qui pourraient permettre à Tadej Pogacar de son consolider son maillot jaune à quatre jours de l’arrivée à Paris.