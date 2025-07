Tour de France 2025 : combien Ben Healy va-t-il toucher après avoir été désigné super-combatif ?

L’Irlandais Ben Healy a été désigné ce dimanche super-combatif du Tour de France 2025, quelques heures avant le départ de la 21e et dernière étape.

Une belle récompense. Ce dimanche, Ben Healy, très remuant coureur d’EF Education, été élu super-combatif qui récompense le cycliste qui se montre le plus ambition et présent tout au long du Tour de France.

Régulièrement à l'avant, y compris encore samedi dans le Jura, l'Irlandais de 24 ans, neuvième au classement général, a remporté une étape en solitaire à Vire-Normandie et a porté le maillot jaune pendant deux jours.

💪 🇮🇪 Ben Healy is the #TDF2025 Super Combative!



After adding up the votes of the jury and the public, it is the Irishman who is rewarded for his resolutely offensive Tour!



💪 🇮🇪 Ben Healy est le Super combatif @century21fr du #TDF2025 !



Après addition des votes du jury et… pic.twitter.com/2ISLghLGTI

— Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025