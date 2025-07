Tour de France : Tadej Pogacar signe son quatrième sacre, Wout van Aert remporte la dernière étape de prestige à Paris

Le Slovène Tadej Pogacar a décroché son quatrième Tour de France ce dimanche après la sublime 21e et dernière étape remportée par le Belge Wout van Aert.

Une dernière bataille pour terminer en beauté. Favori au départ, Tadej Pogacar a remporté sans trembler son quatrième Tour de France dimanche, à l'issue de la 21 et dernière étape à Paris, lors de laquelle Wout Van Aert s'est imposé sur les Champs-Élysées.

«Pogi», qui s'impose avec une avance confortable de 4’24 au classement général sur le Danois Jonas Vingegaard, ne s'est pas contenté de finir en roue libre, comme on l’habitude de le faire les anciens vainqueurs. Il a participé à la magnifique attaque lors de la triple ascension de la butte Montmartre, noire de monde. Passant en tête lors des deux premières ascensions, il a encore attaqué, au sein d'un groupe de six coureurs, lors de la dernière montée de la rue Lepic.

«Cette victoire a une saveur particulière»

Mais Van Aert a réussi à s'accrocher à sa roue avant de lâcher le maillot jaune dans les derniers mètres de l'ascension et d'aller gagner pour la deuxième fois de sa carrière sur les Champs-Élysées, trois ans après sa dernière victoire d'étape sur le Tour.

«Je suis sans voix de gagner le Tour de France pour la quatrième fois. Cela fait six fois de suite que je monte sur le podium. Cette victoire a une saveur particulière, je suis très fier de pouvoir porter ce maillot jaune, a confié le champion du monde. Je me suis retrouvé à l'avant alors que je ne pensais pas avoir l'énergie de me motiver pour faire la course aujourd'hui. J'étais content qu'ils aient gelé les temps du général, ça m'a détendu un peu et il fallait alors seulement avoir les jambes. C'était une course bien sympa à la fin.»

En six participations, Pogacar en est désormais à quatre victoires dans le Tour de France et deux deuxièmes places, égalant Chris Froome pour se rapprocher à une unité du record détenu par Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil et Miguel Indurain.