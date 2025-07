Mondiaux de natation 2025 : le Français Maxime Grousset décroche l'or sur 50 m papillon

Le Français Maxime Grousset a décroché la médaille d'or sur le 50 m papillon, ce lundi, lors des Mondiaux de natation 2025 à Singapour.

Il a été sensationnel ! Le Français Maxime Grousset s'est imposé lundi en finale du 50m papillon des Mondiaux de natation à Singapour. Il en a profité pour battre son record de France sur la distance (22"48).

Pourtant mal parti, le Calédonien a réalisé une remontée canon pour aller toucher la marque en 22 sec 48/100e, devançant d'un rien son grand rival suisse Noè Ponti (22 sec 51) et l'Italien Thomas Ceccon (22 sec 67).

«J’y ai cru jusqu’au bout, je suis resté en confiance sur ce que j’avais travaillé, a-t-il confié à France TV après la course. Je vois qu’au 25, il est devant, j’ai mis un petit coup d’œil. Je me suis dit : 'Reste grand.' C'était une course fabuleuse.»

Grousset sera également engagé sur le 100 m nage libre, le 100 m papillon et le 50 m nage libre plus tard dans la semaine.

Il s'agit de la première médaille pour la délégation française lors de ces Mondiaux en grand bassin débutés dimanche à Singapour.