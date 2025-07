NBA : quel régime Luka Doncic a-t-il adopté pour être totalement transformé ?

Luka Doncic, star slovène des Los Angeles Lakers en NBA est apparue totalement changé physiquement, lors d’un shooting réalisé par le magazine «Men’s Health».

Il a surpris tout le monde. Luka Doncic, qui fait la une du magazine américain «Men’s Health» a choqué tous les fans de NBA lundi lorsque la couverture a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Le Slovène des Los Angeles Lakers y apparaît avec une impressionnante transformation physique.

Our digital cover star, Luka Doncic, ready to take his game (and the Lakers) to new levels of dominance. And this summer shred has been years in the making.https://t.co/aB19DY7rrLpic.twitter.com/bjVsf1ampI

— Men's Health Mag (@MensHealthMag) July 28, 2025