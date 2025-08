Mondiaux de natation 2025 : Yohann Ndoye-Brouard décroche le bronze sur 200m dos

Le nageur Yohann Ndoye-Brouard a décroché la médaille de bronze lors de la finale du 200m dos, ce vendredi, aux Mondiaux de natation 2025 de Singapour. Il s'agit de sa seconde breloque bronzée dans cette édition après celle obtenue lors du 100m dos.

Yohann Ndoye-Brouard double la mise. Le natif de Chambéry a récolté sa deuxième médaille de bronze lors des championnats du monde de natation 2025 à Singapour. Le Hongrois Hubert Kos s'est imposé en 1'53''19 devant le Sud-Africain Peter Goetze, auteur d'un 1'53"36, et donc le nageur français en 1'54''62.

🏊 #AQUASingapore25 | 🇫🇷 Yohann Ndoye-Brouard remporte la médaille de bronze du 200m dos !



📺 Le direct : https://t.co/u5oLmMAGhbpic.twitter.com/Ee9d1NFzEA — francetvsport (@francetvsport) August 1, 2025

Mardi 29 juillet, le Français s'était emparé d'une première médaille de bronze lors du 100m dos, avec le record de France en prime (51''92). Sur ce 200m dos, Yohann Ndoye-Brouard avait battu le record de France de Mewen Tomac lors des demi-finales en 1'54''47.

Le résumé de la course

Le Haut-Savoyard, parti ligne d'eau numéro 5, s'est fait surprendre au départ par le départ supersonique d'Hubert Kos et de Peter Goetze. Il a cependant réussi à rester mobiliser pour résister au retour du Canadien Blake Tierney.

«C'est parti plus vite que ce que je pensais. Au dernier virage, je vois qu'ils (Kos et Goetze) sont loin. J'allais quand même tout donner. J'ai peut-être mal géré les 100 m du milieu, mais ça reste un podium pour ma première finale mondiale sur 200 m dos. Je suis très content de réussir et d'avoir pris du plaisir», a confié le nageur tricolore en zone mixte.

Yohann Ndoye-Brouard briguera une nouvelle médaille le dimanche 3 août. Le nageur devrait être aligné lors du relais 4x100 m 4 nages hommes.