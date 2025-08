Tour de France femmes : Maëva Squiban récidive lors de la 7e étape, deux victoires de suite pour la Française

Ce vendredi, au lendemain de sa victoire à Ambert, la Française Maëva Squiban a récidivé en remportant la 7e étape du Tour de France femmes à Chambéry. La Brestoise de 23 ans s’est imposée en solitaire après avoir attaqué à 20 kilomètres de l’arrivée.

Bis repetita pour Maëva Squiban. Après avoir décroché sa première victoire sur le World Tour féminin, la Française de 23 ans s’est de nouveau imposée en solitaire ce vendredi à Chambéry lors de la 7e étape du Tour de France 2025. Le Brestoise a devancé de près d'une minute sa compatriote Cédrine Kerbaol et l'Américaine Ruth Edwards.

De son côté, la Mauricienne Kim Le Court a conservé son maillot jaune en prenant la sixième place de l’étape. Samedi, le peloton prendra la direction du toit de la Grande Boucle, le col de la Madeleine où les coureuses se défieront jusqu’au sommet.

🚴‍♀️ #TDFF2025 | 🤯💪 C’EST COMPLÈTEMENT FOU !!! MAEVA SQUIBAN FAIT LE BACK TO BACK !!!!!!!!!



Une attaque au kilomètre 0

Lors de l’étape de ce vendredi, Maëva Squiban a pris les devant dès les premiers hectomètres de la course, à la sortie de Bourg-en-Bresse, faisant partie des dix-sept échappées de la journée. Mais ce groupe s’est divisé au rythme des trois ascensions du jour, toutes regroupées dans les 50 derniers kilomètres de cette étape de 160 km entre l'Ain et la Savoie. Et la Bretonne de 23 ans a montré tout son talent de grimpeuse, comme la veille entre Clermont-Ferrand et Ambert.

La Française s’est isolée à deux kilomètres du sommet du col du Granier, à 20 bornes de la ligne d’arrivée, en laissant sur place son ultime rivale, la Néerlandaise Mareille Meijering. «J'ai encore moins de mots qu'hier. (Avant l'étape) j'avais dit pour rigoler que j'attaquerais au kilomètre zéro. Finalement ce n'était pas une blague», a-t-elle déclaré à la fin de sa prestigieuse victoire.

Pauline Ferrand-Prévot toujours 2e au général

Au classement général, à la veille de l’étape reine, l’avant-dernière de cette édition 2025 de la Grande Boucle, la Française Pauline Ferrand-Prévot compte toujours 26 secondes de retard sur la maillot jaune Kim Le Court. A la troisième place, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, victorieuse du Tour de France femmes en 2024, est à 30 secondes de la Mauricienne. Favorite de l'épreuve, la Néerlandaise Demi Vollering est quatrième à 31 secondes.