Tour de France femmes 2026 : voici le parcours complet de la 5e édition

Le parcours de l’édition 2026 du Tour de France Femmes avec Zwift, qui aura lieu du 1er au 9 août, a été dévoilé ce jeudi 23 octobre.

Un tracé impressionnant. Les organisateurs du Tour de France Femmes avec Zwift ont dévoilé le parcours de la 5e édition qui s’élancera de Suisse le 1er août et s’achèvera le 9 août à Nice.

Au total, les cyclistes, qui s’élanceront pour succéder à Pauline Ferrand-Prévot, parcourront 1.175 km, la plus longue distance depuis la renaissance de l’épreuve.

#WatchTheFemmespic.twitter.com/l5C65fHT01 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 23, 2025

Au menu donc, un départ depuis la Suisse, le deuxième de l'étranger après Rotterdam, et l’arrivée sur la Promenade des Anglais. Entre le pays des Helvètes et Nice, les coureuses vont traverser le Jura, la Bourgogne, le Beaujolais et le Vivarais, résister à la tentation de s'arrêter dans les vignobles et découvrir un nouveau col mythique : le Mont Ventoux, escaladé par Bédoin, son versant le plus dur.

«Je suis très fière de pouvoir inscrire le Mont Ventoux dans notre jeune histoire du Tour. C'est un col emblématique. Difficile de faire plus majestueux», a confié Marion Rousse, directrice de l’épreuve.

Le parcours 2026

Étape 1 : Lausanne - Lausanne (137km), le 1er août 2026

Étape 2 : Aigle - Genève (149km), le 2 août 2026

Étape 3 : Genève - Poligny (157km), le 3 août 2026

Étape 4 : Gevrey-Chambertin - Dijon (21km), le 4 août 2026

Étape 5: Mâcon - Belleville-en-Beaujolais (140km), le 5 août 2026

Étape 6 : Montbrison - Tournon-sur-Rhône (153km), le 6 août 2026

Étape 7 : La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux (144km), le 7 août 2026

Étape 8 : Sisteron - Nice (175km), le 8 août 2026

Étape 9 : Nice - Nice (99km), le 9 août 2026