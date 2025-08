Football : Ballon d’Or, PSG, Etats-Unis… Tout savoir sur Timothy Weah, la nouvelle recrue de l’OM

Timothy Weah s'est engagé ce mercredi avec l’Olympique de Marseille. Voici ce qu’il faut savoir de cet Américain, fils de Ballon d’or, formé au PSG.

Une nouvelle recrue de choix. L'Olympique de Marseille, qui va retrouver la Ligue des champions à la rentrée, a officialisé l'arrivée ce mercredi de Timothy Weah. Cet attaquant de 25 ans jouait la saison dernière à la Juventus de Turin devrait signer pour une saison avec option d'achat obligatoire pour un montant de 14 millions d'euros (et 3 millions de bonus).

Formé au PSG

Le jeune joueur de 25 ans, qui peut jouer ailier ou piston va retrouver la Ligue 1 deux ans après son départ e Lille. Formé au PSG après avoir joué chez les jeunes du New York Red Bulls en 2013-2014, Timothy Weah a d’abord brillé avec les jeunes parisiens avant de signer son contrat en juillet 2017. Il a fait ses débuts avec Paris le 3 mars 2018 contre Troyes et inscrira son premier but en août 2018 contre Caen. Barré par les stars, il est prêté six mois au Celtic Glasgow (4 buts en 17 matchs). Lille le recrutera l’été suivant pour 9,5 millions d’euros. Après 8 buts en 107 matchs et un titre de champion de France, la Juventus l’achète pour 12 millions d’euros. A Turin, il a marqué 7 buts en 78 matchs.

Fils de Ballon d'Or et président

Ce n’est pas compliqué à deviner, Timothy Weah, qui portera le numéro 22, n’est autre que le fils de George Weah, Ballon d’or 1995 et ancien président du Liberia (2018-2024). D’ailleurs, le droitier marche sur les traces de son père qui a également été attaquant du Paris Saint-Germain (1992-1995). Dans la capitale, «Mister George» avait inscrit 55 buts (138 matchs) et décroché un titre de champion de France (1994), deux Coupe de France (1993, 1995) et une Coupe de la Ligue (1995). Après l’AC Milan, Chelsea et Manchester City, il rejoint l’OM en octobre 2000 à 34 ans. Il finira la saison avec 5 buts et 2 passes décisives en 19 rencontres.

International américain

S’il a les trois nationalités (française, libérienne et américaine), Timothy Weah a choisi de porter le maillot des Etats-Unis. Convoqué une première fois le 18 mars 2018, il honore sa première sélection le 27 mars contre le Paraguay. Il inscrit son premier but lors d’un amical contre la Bolivie le 28 mai 2018. Avec la Team US, le natif de New York, qui compte 6 buts en 44 matchs, a participé à la Coupe du monde 2022. Évidemment, il compte bien être de la partie sous les ordres de Mauricio Pochettino pour le Mondial 2026 à domicile (co-organisé avec le Canada et le Mexique).