Ligue des champions : mauvaise opération pour Nice, battu à domicile par Benfica (0-2)

L'OGC Nice a été battu à domicile, en barrages aller de Ligue des Champions ce mercredi 6 août (0-2). Ils tenteront de renverser la vapeur à l'extérieur, le mardi 12 août.

Le Benfica fait une nouvelle fois mal au football français. Dans un match où l'OGC Nice a manqué d'allant, le club sudiste a concédé une défaite logique à domicile (0-2) qui fait les affaires du club portugais.

Déjà dominateurs en première période, où ils n'ont pratiquement rien laissé aux rouges et noirs, les joueurs de Benfica ont finalement trouvé la faille avant l'heure de jeu, grâce à un but d'attaquant de Franjo Ivanovic, parfaitement servi par Frederik Aursnes, sur un centre au dosage excellent.

Une lourde frappe qui enterre les espoirs niçois ?

Le club portugais a doublé son avantage en toute fin de rencontre, grâce à une réalisation de Florentino, entré quelques minutes plus tôt. La frappe lointaine du milieu de terrain portugais ne semblait pourtant pas hors de portée de Yehvann Diouf, probablement masqué au départ du ballon. Un deuxième but qui amenuise un petit peu plus les chances niçoises en vu du match retour.

Les vice-champions du Portugal, deux points derrière le Sporting lors de l'édition 2024-2025, devront valider leur billet pour la Ligue des Champions le mardi 12 août au stade de la Luz de Lisbonne.

Un match qui sera décisif pour les joueurs de Franck Heise. L'OGC Nice tente en effet de rejoindre l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille et le PSG en tant que quatrième équipe française qualifiée pour la plus prestigieuse des compétitions de club. Le championnat de France n'a jamais eu autant de représentant en C1.