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MMA : Khamzat Chimaev impliqué dans une bagarre générale lors d'une compétition de lutte (vidéo)

La star de MMA Khamzat Chimaev a été impliqué dans une bagarre générale [© Justin Renfroe/ZUMA Press Wire/Icon Sport]
Par Guillaume Dosda
Publié le - Mis à jour le

Lors de la 10ᵉ édition du Real American Freestyle (RAF), un combat entre Khamzat Chimaev et Dillon Danis a tourné à la bagarre générale au bout de 45 secondes.

Une tension à son paroxysme. Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin, le combattant tchétchène de MMA, Khamzat Chimaev, affrontait le pratiquant de jiu-jitsu brésilien, Dillon Danis, lors de la 10ᵉ édition du Real American Freestyle (RAF), une compétition de lutte.

 

 

Il n'a fallu que 45 secondes pour voir le combattant tchétchène amené son adversaire au sol et l'emporter. Le combat terminé, Dillon Danis a continué de tenir la jambe de Chimaev au sol. 'Borz' a alors répondu par un coup de pied en se relevant, déclenchant une bagarre générale. Il a fallu l'intervention de la sécurité pour dégager les deux hommes.

Une tension palpable

Les deux combattants ont été escortés hors de l'arène, tout comme les médias, après la bagarre.

Sur le même sujet «Je ne veux pas me battre contre lui» : Khamzat Chimaev refuse d'affronter ce combattant français de l’UFC Lire

Quelques jours avant le combat, les deux hommes s'étaient croisés et avaient eu un échange tendu. Khamzat Chimaev a ainsi lancé : «On se bat dans la rue ?». Et Dillon Danis de lui répondre : «Un combat de rue ? Tu ne veux pas perdre ?». Le Tchétchène a alors surenchéri : «Tu ne ferais pas ça ? Je croyais que tu faisais tout !»

MMAbagarreSports de combatSportsKhamzat Chimaev

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